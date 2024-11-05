Что произошло в ночь на 5 ноября в России и мире

Рассказываем о важных событиях 1. В США сегодня пройдут выборы президента. 2. Суд на Урале приговорил к 16 годам колонии жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в госизмене за продажу ВСУ чертежей «Уралвагонзавода».