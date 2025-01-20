Правительство РФ дополнило перечень жизненно важных лекарств 18 наименованиями

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ) дополнили 18 наименованиями, в том числе препаратом для борьбы с раком костного мозга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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