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Правительство РФ дополнило перечень жизненно важных лекарств 18 наименованиями

Правительство РФ дополнило перечень жизненно важных лекарств 18 наименованиями

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛ) дополнили 18 наименованиями, в том числе препаратом для борьбы с раком костного мозга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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