На аттракционе из Китая волгоградцы увидели Мамаев курган вверх ногами

В скором времени в волгоградском ЦПКиО появится целый комплекс современных экстрим-аттракционов.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> На экстремальном аттракционе, прибывшем в Волгоград из Китая, Мамаев курган теперь можно увидеть вверх ногами.