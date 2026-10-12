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Царьград

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Братья Протасы ассистировали Овечкину в матче с «Сиэтлом»

Братья Протасы ассистировали Овечкину в матче с «Сиэтлом»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» «Вашингтон» уступил со счетом 3:5, а единственную шайбу столичной команды на 17-й минуте забросил Александр Овечкин с передач Алексея и Ильи Протасов.

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