Братья Протасы ассистировали Овечкину в матче с «Сиэтлом»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» «Вашингтон» уступил со счетом 3:5, а единственную шайбу столичной команды на 17-й минуте забросил Александр Овечкин с передач Алексея и Ильи Протасов.
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