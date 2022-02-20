Госдеп прокомментировал учения США на границе с Польшей

На просьбу прокомментировать данные об учениях американских военнослужащих в Польше, в Государственном департаменте США ответили, что действия НАТО оборонительны и не нацелены на провокации «Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно.
На просьбу прокомментировать данные об учениях американских военнослужащих в Польше, в Государственном департаменте США ответили, что действия НАТО оборонительны и не нацелены на провокации «Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно.
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