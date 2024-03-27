Угальде забил в ворота сборной Аргентины, но Коста-Рика все равно потерпела поражение

Сборная Аргентины добыла волевую победу в матче с Коста-Рикой. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился товарищеский матч, в котором действующие чемпионы мира аргентинцы встречались с Коста-Рикой.
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