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Угальде забил в ворота сборной Аргентины, но Коста-Рика все равно потерпела поражение

Угальде забил в ворота сборной Аргентины, но Коста-Рика все равно потерпела поражение

Сборная Аргентины добыла волевую победу в матче с Коста-Рикой. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился товарищеский матч, в котором действующие чемпионы мира аргентинцы встречались с Коста-Рикой.

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