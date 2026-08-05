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Татар-информ

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Гастроли петербургской театральной площадки «Узел» пройдут в Казани

Гастроли петербургской театральной площадки «Узел» пройдут в Казани

Театральная площадка «Узел» из Санкт-Петербурга проведет гастроли в MOÑ с 20 по 22 августа. В зоне интересов «Узла» – междисциплинарные практики и неконвенциональный театр, проекты на стыке форм и жанров.

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