Будёновка. Как это было 18 декабря 1918 года постановлением Революционного военного совета Республики был утверждён новый тип зимнего головного убора — суконный шлем, напоминавший по форме старинный русский шлем.
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