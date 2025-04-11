Они предложили доехать от одного вокзала до другого за 500 и 600 рублей.Жители Рязани обратили внимание на недобросовестное поведение некоторых таксистов, работающих у железнодорожного вокзала «Рязань-2».
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