Киев и семь областей Украины вновь охвачены воздушной тревогой

В Киеве и семи других областях Украины дважды за сутки звучали сирены воздушной тревоги. Официальный ресурс сообщает о предупреждениях для Винницкой, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.
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