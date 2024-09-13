Страсти по Assassins Creed, Unity сдалась, из Jedi: Survivor убрали Denuvo, возвращение Flappy Bird…

Разработчики Assassin’s Creed Shadows уверяют, что чернокожий ГГ нужен не для угождения повесточке, также игру наградили свежим трейлером; Unity полностью отменила решение о дополнительных поборах с разработчиков; Star Wars Jedi: Survivor избавилась от Denuvo, в Сети тут же появился первый репак; Flappy Bird воскреснет с новым контентом за бортом; журналисты опубликовали превью Crimson Desert и 50 минут геймплея; в Steam полноценно добавили функцию «семейных групп»; Digital Foundry очень сомневается, что PS5 Pro потянет .