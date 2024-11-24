Медведев — о словах Подоляка: «Орешника» не существует для тех, кто зажмурился

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» не существует.
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