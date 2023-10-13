Роман Костомаров будет испытывать российские протезы

Фигурист Роман Костомаров после тяжелой болезни остался без конечностей. 46-летний Роман Костомаров после ампутации обеих стоп и кистей рук всеми силами пытается восстановиться и вернуть себе хотя бы часть двигательной активности.
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