Россиянин Муртазалиев стал чемпионом мира по боксу по версии IBF

Бахрам Муртазалиев нокаутировал Джека Кулькая и стал чемпионом мира по версии IBF. В Берлине завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились опытный представитель Германии Джек Кулькай и небитый россиянин Бахрам Муртазалиев.
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