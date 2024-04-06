Россиянин Муртазалиев стал чемпионом мира по боксу по версии IBF

Бахрам Муртазалиев нокаутировал Джека Кулькая и стал чемпионом мира по версии IBF. В Берлине завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились опытный представитель Германии Джек Кулькай и небитый россиянин Бахрам Муртазалиев.