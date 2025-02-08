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Новости Липецка

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Липецкая спортсменка Петлякова стала бронзовым призёром рейтингового турнира

Липецкая спортсменка Петлякова стала бронзовым призёром рейтингового турнира

Липецкая спортсменка Елизавета Петлякова завоевала бронзу международного турнира по вольной борьбе. Воспитанница липецкой школы борьбы Елизавета Петлякова успешно выступила на первом рейтинговом турнире UWW (Объединённый мир борьбы), который проходил в хорватском Загребе.

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