Сценарии Кремля по Украине на 2024 год

По информации русских Телеграм каналов, главная ставка Кремля сегодня — «переждать» Запад. "Стратегия России на Украине в 2024 году: основные сценарии" Определяющим фактором дальнейшего продвижения России остается готовность Запада поддерживать киевский режим.
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