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Сценарии Кремля по Украине на 2024 год

Сценарии Кремля по Украине на 2024 год

По информации русских Телеграм каналов, главная  ставка Кремля сегодня — «переждать» Запад.  "Стратегия России на Украине в 2024 году: основные сценарии" Определяющим фактором дальнейшего продвижения России остается готовность Запада поддерживать киевский режим.

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Комментарии
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АИ
Арсен Исмаилов
СТРАТЕГИ!?????????   ПУСТЬ ПУТИН И ГЕНШТАБ РЕШАЕТ САМ!!!!!!
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16 час.

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