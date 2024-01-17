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Российские пловцы не выступят на ЧМ по водным видам спорта

Российские пловцы не выступят на ЧМ по водным видам спорта

Российские спортсмены не примут участие на чемпионате мира по водным видам в Дохе (Катар). «После консультации с отделом целостности водных видов спорта можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира», — передаёт заявление World Aquatics ТАСС.

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