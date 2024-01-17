Российские пловцы не выступят на ЧМ по водным видам спорта

Российские спортсмены не примут участие на чемпионате мира по водным видам в Дохе (Катар). «После консультации с отделом целостности водных видов спорта можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира», — передаёт заявление World Aquatics ТАСС.