Российские пловцы не выступят на ЧМ по водным видам спорта

Российские спортсмены не примут участие на чемпионате мира по водным видам в Дохе (Катар). «После консультации с отделом целостности водных видов спорта можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира», — передаёт заявление World Aquatics ТАСС.
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