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Хуанчо Эрнангомес – болельщикам «Панатинаикоса»: «Мы попытаемся выиграть все»

Новобранец «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес обратился к болельщикам греческого клуба, которые встретили его после прилета в Афины.

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