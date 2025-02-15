Трамп заявил, что ввел против Китая импортные пошлины на $600 млрд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что своим решением ввел против Китая импортные пошлины, их общая сумма составила $600 млрд, что оказалось больше, чем при любом другом его предшественнике.
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