Пожарный показал в соцсетях, как спасатели тушили пожар в «Ромашке»

Пожарный Николай Кэрэуш показал в своих соцсетях рабочие будни молдавских спасателей. Так, 16 февраля он опубликовал видео, как огнеборцы поднимались на 17-й этаж в жилом доме «Ромашка», где недавно произошел пожар.