Смотрю, читаю новости и понимаю — власть в Вашингтоне в руках неадекватов. Неадекватность этих властных орлов помойных проявляется в полной неспособности просчитать последствия своих действий.
Истерика в Вашингтоне. Когда слабоумные истерят — это реально опасно…
Комментарии
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E
Ed
Сюсюканье и рукопожатные игры закончились? Ох, едва ли. Куда толпы очень сирых умом деть? Без пристального надзора на рабочем месте это небезопасно, поэтому будут перекупать повышением зарплат, не замечать хромоту этих уток
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3 д.
степан дунов
Вот уже на нескольких темах натыкаюсь на твой пессимизм схожий с пораженчеством. Ты никак не можешь понять что весь дерьмократичный запад во главе с пиндостаном видят только поражение России и никакие переговоры кроме условий сдачи они не предложат. Наверно ты из наших либероидов.
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
"сельсовет в составе крепких на головку ..." знает, что делает. пиплу предоставлены статисты, а истинные кукловоды за занавесом. эти "крепкие на голову" столько веков управляют этим мiром, заподозрить их в "неадекватности этих властных орлов помойных..." - себя не уважать. а на деле! - ЕС посадили на кол, "обогрев и обобрав", принялись за БВ. а там и ЮВАзия... кто-то там ржет над "чудаком на батарейках", но он лишь и.о., - они все там и.о., включая безусловно комиков и пр. генекологов... суть вопроса гораздо глубже - мы на самом деле куда летим? это единственный требующий честного ответа вопрос, способный удовлетворить в качестве базы трудовой народ. всё остальное - пляски вокруг, за которыми скрывается (скрывают?) истина.
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1 д.
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