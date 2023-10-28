Истерика в Вашингтоне. Когда слабоумные истерят — это реально опасно…

Вот уже на нескольких темах натыкаюсь на твой пессимизм схожий с пораженчеством. Ты никак не можешь понять что весь дерьмократичный запад во главе с пиндостаном видят только поражение России и никакие переговоры кроме условий сдачи они не предложат. Наверно ты из наших либероидов.

СК

Сергей Ковалев

"сельсовет в составе крепких на головку ..." знает, что делает. пиплу предоставлены статисты, а истинные кукловоды за занавесом. эти "крепкие на голову" столько веков управляют этим мiром, заподозрить их в "неадекватности этих властных орлов помойных..." - себя не уважать. а на деле! - ЕС посадили на кол, "обогрев и обобрав", принялись за БВ. а там и ЮВАзия... кто-то там ржет над "чудаком на батарейках", но он лишь и.о., - они все там и.о., включая безусловно комиков и пр. генекологов... суть вопроса гораздо глубже - мы на самом деле куда летим? это единственный требующий честного ответа вопрос, способный удовлетворить в качестве базы трудовой народ. всё остальное - пляски вокруг, за которыми скрывается (скрывают?) истина.