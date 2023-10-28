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Истерика в Вашингтоне. Когда слабоумные истерят — это реально опасно…

Истерика в Вашингтоне. Когда слабоумные истерят — это реально опасно…

Смотрю, читаю  новости  и  понимаю — власть в  Вашингтоне  в руках неадекватов. Неадекватность  этих  властных орлов помойных  проявляется  в полной неспособности  просчитать последствия своих действий.

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Комментарии
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E
Ed
Сюсюканье и рукопожатные игры закончились? Ох, едва ли. Куда толпы очень сирых умом деть? Без пристального надзора на рабочем месте это небезопасно, поэтому будут перекупать повышением зарплат, не замечать хромоту этих уток
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3 д.
степан дунов
Вот уже на нескольких темах натыкаюсь на твой пессимизм схожий с пораженчеством. Ты никак не можешь понять что весь дерьмократичный запад во главе с  пиндостаном  видят только поражение России  и никакие переговоры кроме условий сдачи они не предложат. Наверно ты из наших либероидов.
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
&quot;сельсовет в составе крепких на головку ...&quot; знает, что делает. пиплу предоставлены статисты, а истинные кукловоды за занавесом. эти &quot;крепкие на голову&quot; столько веков управляют этим мiром, заподозрить их в &quot;неадекватности этих властных орлов помойных...&quot; - себя не уважать. а на деле! - ЕС посадили на кол, &quot;обогрев и обобрав&quot;, принялись за БВ. а там и ЮВАзия... кто-то там ржет над &quot;чудаком на батарейках&quot;, но он лишь и.о., - они все там и.о., включая безусловно комиков и пр. генекологов... суть вопроса гораздо глубже - мы на самом деле куда летим? это единственный требующий честного ответа вопрос, способный удовлетворить в качестве базы трудовой народ. всё остальное - пляски вокруг, за которыми скрывается (скрывают?) истина.
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1 д.

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