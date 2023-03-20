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Аналитики рассказали, что ВС РФ противопоставят западным ракетам Brimstone 2 и APKWS-II в зоне СВО

Аналитики рассказали, что ВС РФ противопоставят западным ракетам Brimstone 2 и APKWS-II в зоне СВО

Вооруженные силы Украины, в ходе попытки контрнаступления на южном участке проведения спецоперации, могут применить ракеты Brimstone 2 и APKWS-II западного производства.

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