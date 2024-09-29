Купил "китайца" и вот что стало через год: мужчина показал машину после года пробега

Дмитрий Гурин

Ну современные авто думаю что специально сделаны "одноразовыми" максимум как и вся электроника на 5-8 лет. Иначе вложения в заводы нормально не окупится. И так среднее авто дороже небольшой квартиры, но квартира просуществует лет 50 современное авто хорошо бы 10-ть пережила. Поэтому и катаюсь на паджеро 96 года с таким же атмосферным дизелем только контрактным на 2,4 литра. А ленд ровер 90-х годов будет продавать только интернет укомплектованный молодой идиот...