TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    два  дебила  это сила. тОЛЬКО  НАМ-ТО ЗАЧЕМ  ЭТИ ВЕСТИ?Девушка вышла за ...
  • Владимир Тамбасов
    А как бы мы жили без информации о том .что у шамана новая шлюха, а долину обокрали, а макаревич смылся из Израиля и т...Девушка вышла за ...
  • Элеонора Коган
    Щёдрая и умная косатка!!!Косатка поднялась...

Купил "китайца" и вот что стало через год: мужчина показал машину после года пробега

Купил "китайца" и вот что стало через год: мужчина показал машину после года пробега

Мужчина приобрел китайский кроссовер Exeed LX, который рекламировался как автомобиль премиум-класса. Внешне машина действительно производила впечатление – стильный дизайн и солидные формы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Ну современные авто думаю что специально сделаны &quot;одноразовыми&quot; максимум как и вся электроника на 5-8 лет. Иначе вложения в заводы нормально не окупится. И так среднее авто дороже небольшой квартиры, но квартира просуществует лет 50 современное авто хорошо бы 10-ть пережила. Поэтому и катаюсь на паджеро 96 года с таким же атмосферным  дизелем только контрактным на 2,4 литра. А ленд ровер 90-х годов будет продавать только интернет укомплектованный молодой идиот...
Ответить
14 час.
Karmadon
В 1998 году взял ВАЗ-21213 «Нива-Тайга». Сразу сделал антикоррозийку. За четверть века накатал больше 400 тыс. км, серьезных проблем никаких.
Ответить
13 час.
Александр Николаевич
ПОНТЫ нас губят! Репу чесать приходиться. Япошка из Владивостока (Солярис) - красотка без проблем 8 лет , тьфу-тьфу!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх