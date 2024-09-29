Мужчина приобрел китайский кроссовер Exeed LX, который рекламировался как автомобиль премиум-класса. Внешне машина действительно производила впечатление – стильный дизайн и солидные формы.
Купил "китайца" и вот что стало через год: мужчина показал машину после года пробега
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну современные авто думаю что специально сделаны "одноразовыми" максимум как и вся электроника на 5-8 лет. Иначе вложения в заводы нормально не окупится. И так среднее авто дороже небольшой квартиры, но квартира просуществует лет 50 современное авто хорошо бы 10-ть пережила. Поэтому и катаюсь на паджеро 96 года с таким же атмосферным дизелем только контрактным на 2,4 литра. А ленд ровер 90-х годов будет продавать только интернет укомплектованный молодой идиот...
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14 час.
Karmadon
В 1998 году взял ВАЗ-21213 «Нива-Тайга». Сразу сделал антикоррозийку. За четверть века накатал больше 400 тыс. км, серьезных проблем никаких.
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13 час.
Александр Николаевич
ПОНТЫ нас губят! Репу чесать приходиться. Япошка из Владивостока (Солярис) - красотка без проблем 8 лет , тьфу-тьфу!
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8 час.
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