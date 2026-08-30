Чем опасны помидоры? Врач раскрыла скрытую угрозу самого популярного овоща

Диетолог рассказала, почему помидоры — это "мина замедленного действия" для кишечника.Все привыкли считать помидоры эталоном здорового питания.
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