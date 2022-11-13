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Эстебан Окон: «Я был не в курсе второго столкновения с Алонсо»

Эстебан Окон сообщил, что не знал о втором инциденте с Фернандо Алонсо. Во время спринта на Гран-при Сан-Паулу напарники по «Альпин» сразились до контакта в четвертом повороте, а затем столкнулись на старт-финишной прямой.

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