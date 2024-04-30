Си едет в Сербию, участвовать в мероприятиях, посвящённых агрессии блока НАТО и атаке на Китайское посольство.
Приходит время Западу рассчитываться по старым долгам
Комментарии
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людмила михайлик
Бомбардировка Сербии, преступление мирового масштаба,заражение всей Европы, ответка придет
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А Вьетнам...(напалмом), А Корея, ИРАК, Сирия, Ливия?????
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14 час.
Александр Клишин
С израильским паспортом фсе можно. Две мировые устроили. Щас нужна третья
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14 час.
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