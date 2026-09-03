Гости Путина на ВЭФ выступили против санкций Запада

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) вместе с президентом России Владимиром Путиным выступили четыре высокопоставленных иностранных гостя: президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян и премьер-министр Мьянмы У Нью Со.