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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев о российских пловцах на ЧМ: «Обидно, что выступали в нейтральном статусе, но все равно очень рад за них»

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

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