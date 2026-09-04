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США отрицают проверку союзников по НАТО на преданность через анкеты

США отрицают проверку союзников по НАТО на преданность через анкеты

Virginia Mayo/AP/TASS Анкета, направленная Вашингтоном союзникам по НАТО, не является "проверкой на преданность".

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