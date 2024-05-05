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Канчельскис о «Краснодаре»: «Команда не готова к чемпионству, игроков трясет в ответственные моменты. Весь сезон отдает «Зениту» первое место, они спокойно доведут дело до конца»

В матче 27-го тура «Краснодар» дома уступил «Ахмату» (0:1). В случае победы над «Факелом» «Зенит» оторвется от «быков» на три очка за три тура до окончания чемпионата России.

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