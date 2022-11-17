Горшков обеспечил успехи российского фигурного катания — тренер Мишин

Российское фигурное катание обязана своими успехами ушедшему из жизни президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову, заявил прославленный тренер Алексей Мишин 17 ноября в комментарии ТАСС по случаю смерти Горшкова.
Российское фигурное катание обязана своими успехами ушедшему из жизни президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову, заявил прославленный тренер Алексей Мишин 17 ноября в комментарии ТАСС по случаю смерти Горшкова.
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