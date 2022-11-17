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Горшков обеспечил успехи российского фигурного катания — тренер Мишин

Горшков обеспечил успехи российского фигурного катания — тренер Мишин

Российское фигурное катание обязана своими успехами ушедшему из жизни президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову, заявил прославленный тренер Алексей Мишин 17 ноября в комментарии ТАСС по случаю смерти Горшкова.

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