Нестандартное решение, благодаря которому я сэкономил на ленте фундамента 50 т.р. Инженер-строитель удивился и похвалил (фото)

Проект своего дома мы доверили профессионалам, которые проработали в нем каждую мелочь и уже через месяц вернули нам готовый пакет, содержащий кроме конструктивных особенностей еще и планы инженерных сетей! Еще через месяц было получено и разрешение на строительство.
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