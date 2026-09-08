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Британский регулятор задумался об отмене запрета на рынки прогнозов

Британский регулятор задумался об отмене запрета на рынки прогнозов

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) рассматривает возможность смягчения действующих ограничений для рынков прогнозов.

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