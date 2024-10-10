«Карелия Палп» продолжает знакомить школьников с профессиями

Ставшие традиционными «уроки леса», инициированные «Карелией Палп», прошли 10 октября в школах Кондопоги – городе, где расположены основные производственные активы холдинга В рамках ежегодных мероприятий более 400 учащихся познакомили с профессиями отрасли: рассказали о процессе производства бумаги от лесозаготовки, транспортировки и изготовления до лесовосстановления.