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Царьград

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Le Parisien: Воры украли украшения и часы на €1 млн в Париже

Le Parisien: Воры украли украшения и часы на €1 млн в Париже

В Париже, в ночи с 8 на 9 сентября, драгоценности и часы на сумму около €1 млн были украдены у гражданина Мали в отеле Plaza Athenee.

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