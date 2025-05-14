Появился способ быстро обнаружить клеща на собаке с помощью телефона

IPhone может помочь найти клеща на питомцах. В Сети завирусился простой и популярный гайд. Для этого достаточно применить стандартное приложение «Лупа» на iPhone или установить аналогичное приложение для смартфонов с другой операционной системой.
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