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США, Япония, Индия и Австралия планируют сотрудничать в космосе

Темы сотрудничества США, Японии, Индии и Австралии в космосе и в киберпространстве будут обсуждаться на очной встрече лидеров этих стран в Вашингтоне, 23 сентября сообщило издание Yomiuri со ссылкой на проект заявления по итогам мероприятия.

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