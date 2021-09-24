США, Япония, Индия и Австралия планируют сотрудничать в космосе

Темы сотрудничества США, Японии, Индии и Австралии в космосе и в киберпространстве будут обсуждаться на очной встрече лидеров этих стран в Вашингтоне, 23 сентября сообщило издание Yomiuri со ссылкой на проект заявления по итогам мероприятия.