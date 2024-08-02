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Секретная служба США накажет допустивших покушение на Трампа сотрудников

Секретная служба США накажет допустивших покушение на Трампа сотрудников

Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу заявил в пятницу, что сотрудники, допустившие покушение на экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, будут наказаны, если их вина будет доказана.

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