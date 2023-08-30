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В России предложили выплачивать компенсации на сборы каждого школьника

В России предложили выплачивать компенсации на сборы каждого школьника

Ежегодно в размере прожиточного минимума В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий ежегодно делать родителям выплату в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года, сообщил депутат ГД Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

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