В России предложили выплачивать компенсации на сборы каждого школьника

Ежегодно в размере прожиточного минимума В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий ежегодно делать родителям выплату в размере прожиточного минимума в связи с началом учебного года, сообщил депутат ГД Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.