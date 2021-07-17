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Осака о документальном фильме про себя: «В свете недавних событий я была напугана его выходом. Это моя душа и отражение того, кто я»

Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака прокомментировала выход на Netflix документального фильма «Наоми Осака: играя по собственным правилам».

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