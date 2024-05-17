Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Медведев допустил, что границы санитарной зоны пройдут по территории Польши

Медведев допустил, что границы санитарной зоны пройдут по территории Польши

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, где могут проходить границы «санитарной зоны» при отправке странами Запада дальнобойных ракет на Украину.

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