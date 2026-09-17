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Царьград

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Губернатор Анохин подписал 92 договора на обучение тренеров

Губернатор Анохин подписал 92 договора на обучение тренеров

В Смоленской области подписано более 90 целевых договоров на обучение тренеров. Губернатор Василий Анохин сообщил о поддержке специалистов программами "Земский тренер" и "Первый старт".

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