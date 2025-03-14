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ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников в небе Брянской области

ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников в небе Брянской области

В Брянской области ночью средствами ПВО России уничтожены 15 украинских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших нет.

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