Казахстанского тяжелоатлета Рагимова обязуют вернуть призовые деньги за медаль ОИ-2016

Айгуль Бектенова, заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК отметила, что казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов должен будет вернуть призовые, которые получил за Олимпийские игры в Рио.

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