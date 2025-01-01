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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 1 января

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 1 января

Прекращен транзит российского газа в Евросоюз через Украину. Пятилетний договор на поставку между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз Украины", действовавший ранее при долгосрочных соглашениях с рядом европейских партнеров, официально закончился.

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