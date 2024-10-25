В Самаре сотрудники полиции пресекли десятки нарушений миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, участковыми уполномоченными полиции, Добровольной народной дружиной и при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическую работу на территории овощной базы, расположенной в Кировском районе областного центра.