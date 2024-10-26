НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Алексей Железняков: «Не сказал бы, что у юных спортсменов упала мотивация. Думаю, она упала у топовых спортсменов, которые знают, что такое большой спорт»

— Как, по-вашему, обстоят дела с мотивацией юных спортсменов? Интерес не упал, они все так же горят желанием тренироваться? — Я бы не сказал, что именно у юных спортсменов упала мотивация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх