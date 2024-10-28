Путин продлил срок службы главы СКР Бастрыкина до конца августа 2025 года

Пресс-служба СК РФ Президент РФ Владимир Путин продлил срок федеральной службы главе СК РФ Александру Бастрыкину до 27 августа 2025 года, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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