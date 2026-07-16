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Жителям села Сайын Шапагатов пообещали обновить автобусы

Жителям села Сайын Шапагатов пообещали обновить автобусы

Жители села Сайын Шапагатов, которые обращались с просьбой обновить общественный транспорт, получили официальный ответ от управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, передает inAktau.

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