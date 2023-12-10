Что коммунисты хотели сделать с пенсией граждан, если бы СССР не распался, уму непостижимо

Недавно разбирая книги, среди них нашел статью из газеты "ТРУД" о законе о пенсиях. Статья написана по результатам пресс-конференции председателя комиссии Верховного Совета СССР по труду, ценам и социальной политике Н.
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